Assam: ट्रांजिट कैंप में ‘विदेशियों’ का ट्रांसफर शुरू, पहले बैच में 21 महिलाओं सहित कुल 68 लोग

Detention Centres in Assam: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2022 तक असम की जेलों में मौजूद डिटेंशन सेंटर्स में कुल 195 लोग थे।

Matia Transit Camp: 68 लोगों को ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट किया गया है (Image- Goalpara dist admn/ Facebook)

