तेजी से बढ़ते सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब पुलिस भी कर रही है। इससे पुलिस को न सिर्फ अफवाहों से निपटने में मदद मिल रही है बल्कि कई बार ये मीडिया जिंदगी बचाने में भी कारगर भूमिका निभा रहा है। दरअसल सोमवार (23 जुलाई) को असम की एक नाबालिग लड़की ने फेसबुक पर अपडेट किया कि वह आत्महत्या करने जा रही है। जैसे ही ये खबर फेसबुक के अमेरिका स्थित हेडक्वार्टर को लगी। उन्होंने असम पुलिस को इस बात की सूचना दे दी। इस सूचना के मिलते ही असम पुलिस मुख्यालय हरकत में आ गया। फेसबुक से मिली टिप के आधार पर तत्काल लड़की को लोकेट कर लिया गया।

Info was received from Facebook last night that a minor girl had updated her status as- ‘I am gonna to commit suicide today’. The child was located in 30 mins & her safety ensured. She & her family were counselled. She is safe and in their care. @CMOfficeAssam @IPS_Association pic.twitter.com/w4u3XxZY0a

