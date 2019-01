असम में सुरक्षा के लिए संवेदनहीनता को दर्शाने वाला मामला सामने आया है। यहां छोटे बच्चे की जैकेट उतरवा दी गई। बच्चा अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री सर्बदानंद सोनोबाल की रैली में आया था। यहां सुरक्षाकर्मियों ने किसी भी हंगामे से बचने के लिए करीब 3 साल के बच्चे ने पहन रखी काले रंग की जैकेट उतरवा ली। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

राज्य में काफी दिनों से नागरिकता संशोधन बिल को लेकर सीएम सोनोबाल और उनके मंत्रियों को काले झंडे दिखाए गए। जिसके बात सुरक्षाकर्मियों ने कुछ ज्यादा ही सावधानी बरतते हुए मासूम की पहनी काले रंग की जैकेट उतरवा ली। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम का वीडियो भी सामने आया है। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि मामला सोनोबाल तक पहुंच गया है। जिसके बाद घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। जिसकी आलोचना हो रही है।

Assam CM Sarbananda Sonowal directs State DGP Kula Saikia to probe incident where a toddler was reportedly forced to open his black sweater at a function attended by the CM at Borgang in Biswanath today amid the spectre of black flag protests. pic.twitter.com/KtwmPCF8Fw

— Nandan Pratim Sharma Bordoloi (@NANDANPRATIM) January 29, 2019