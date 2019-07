असम: ब्रह्मपुत्र नदी में बह गई स्कूल की इमारत! बेहद डराने वाला है यह VIDEO

असम में भारी बारिश के चलते प्रदेश में करीब 15 लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हुए है। हजारों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक स्कूल का ऐसा ही डरा देने वाला वीडियो जारी किया है। मौरीगांव जिले के टेंगागुरी स्थित यह स्कूल देखते-देखते चंद सेकंड में ब्रह्मपुत्र नदी में समा गया। 26 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो रहा है। प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर खासा बढ़ गया है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का कुछ भाग इस क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जिससे क्षेत्र की कई इमारतें ढह गईं। ब्रह्मपुत्र के अलावा दिक्खू, धनसिरी, जिया भराली, पुतिमारी और बेकी नदियां भी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं।

बता दें कि शनिवार को भारी बारिश होने से बाढ़ की स्थिति बिगड़ गई और मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बाढ़ की रोजाना स्थिति के अनुसार धेमाजी जिले के सिस्सबोरगांव में एक व्यक्ति की जान चली गई। धेमाजी, लखीमपुर, बारपेटा, मोरीगांव, विश्वनाथ, सोनितपुर, दर्रांग, ग्वालपारा, नौगांव, गोलाघाट, जोरहट, शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया समेत 25 जिलों में 14 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की सबसे अधिक मार बारपेटा पर पड़ी है जहां 5.22 लाख प्रभावित हुए हैं। गुवाहाटी, जोरहट के निमाटीघाट, सोनितपुर के तेजपुर, ग्वालपराा और धुबरी में ब्रह्मपुत्र तथा कच्छार के एपी घाट और करीमगंज के बदरपुरघाट में बराक खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।

एक बयान में गृह मंत्रालय ने कहा कि भारतीय मौसम विभाग ने उसे सूचित किया है कि पिछले तीन चार दिनों में असम और बिहार में अत्यधिक वर्षा हुई है तथा अगले 48 घंटे के दौरान और वर्षा होने की संभावना है। एनडीआरएफ महानिदेशक ने बताया कि बाढ़ प्रभावित राज्यों में नुकसान संभावित क्षत्रों में पहले से ही एनडीआरएफ की 73 टीमें जरूरी उपकरणों के साथ तैनात हैं। असम और बिहार में एनडीआरएफ की टीमों ने 750 लोगों को बचाया भी है। (भाषा इनपुट सहित)

यहां देखें वीडियो-

#WATCH: Building of a Primary School in Tengaguri area of Morigaon district collapsed due to the increasing water in the Brahmaputra River flowing through the region, yesterday. #Assam pic.twitter.com/AYoEUydJup

— ANI (@ANI) July 13, 2019