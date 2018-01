असम: सरकार ने जारी की नागरिकता सूची, 1.35 करोड़ लोगों के लोगों के भाग्य का फैसला बाकी

असम सरकार ने बहुप्रतिक्षित नागरिकता सूची नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) जारी कर दी है। इस लिस्ट में 1 करोड़ 94 लाख लोगों के नाम हैं। जिन लोगों के नाम इस सूची में हैं उनकी नागरिकता पक्की हो गई है। असम के 3 करोड़ 29 लाख लोगों ने अपने आप को भारत का वैध नागरिक घोषित करने लिए आवेदन दिया था। इनमें से 1 करोड़ 94 लाख लोगों के नाम सूची में आ गए हैं। बाकी बच गये 1.35 करोड़ लोगों की नागरिकता की जांच की प्रक्रिया में है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया शैलेष ने कहा कि जिन लोगों के नाम अब तक इस सूची में नहीं आए हैं उन्हें आशंकित होने की जरूरत नहीं है, लाखों लोगों के नामों की जांच चल रही है, जिनका आवेदन वैध होगा उनके नाम को लिस्ट में डाला जाएगा, हम अद्यतन दस्तावेज के साथ आएंगे। NRC के स्टेट कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने कहा है कि जिनके नाम नहीं आए हैं उन्हें चिंता की जरूरत नहीं है, यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है।

It is a part draft. Out of 3.29 crores, it contains 1.94 crore persons who have been verified & included in the NRC (National Register of Citizen) till date. The rest of the names are under various stages of verification: Registrar General of India Sailesh pic.twitter.com/Po4xFhoeZ9

