असम में पूर्व रेल राज्य मंत्री और भाजपा नेता राजेन गोहैन ने अपना वोट डाला। उन्होंने कहा, भाजपा को पहले चरण में हुए मतदान में 47 सीटों में से कम से कम 35 सीटें हासिल होंगी। उन्होंने कहा भाजपा 75 से ज्यादा सीट जीतने में कामयाब होगी।

Assam: Former MoS Railways & BJP leader Rajen Gohain casts his vote at a polling booth in Nagaon. He says, "BJP will get over 35 seats out of the total 47 in the 1st phase. In the 2nd phase too, we'll get many seats. BJP will undoubtedly form the govt with more than 75 seats." pic.twitter.com/h2FApfFW6l