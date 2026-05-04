Assam Assembly Election 2026 Result LIVE: असम में आज 4 मई की सुबह चुनावी माहौल पूरी तरह गरम है और कुछ ही देर में मतगणना शुरू होने वाली है। 126 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उसके बाद ईवीएम के रुझान आने लगेंगे। शुरुआती रुझान सुबह से ही मिलने लगेंगे, जबकि दोपहर तक तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है और शाम तक अंतिम नतीजे सामने आ जाएंगे। इस बार असम में 85.38 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ, जो राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा रहा है।

मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा और कांग्रेस गठबंधन के बीच माना जा रहा है। कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस के 99, भाजपा के 90, एआईयूडीएफ के 30, असम गण परिषद के 26 और बीपीएफ के 11 उम्मीदवार शामिल हैं। आज के नतीजों में कई बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला होगा, जिनमें हिमंत बिस्व सरमा, विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया और विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी जैसे नाम प्रमुख हैं। अब देखना यह है कि भाजपा सत्ता में वापसी करती है या कांग्रेस गठबंधन इस बार बाजी मारता है।

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