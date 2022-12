Assam CM Statement: मुस्लिमों की 2-3 शादियों पर फिर बोले असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा- मुस्लिम पुरुष कर सकते हैं 4 शादी लेकिन लड़िकयां स्कूलों में नहीं पढ़ सकती

Assam CM : असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद भारत में रहने वाले पुरुष को तीन-चार स्त्रियों से (बिना पूर्व पति को तलाक दिए) विवाह करने का कोई अधिकार नहीं हो सकता।

असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा (Photo- File)

