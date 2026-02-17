असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार शाम को ऐलान किया है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होंगे। सरमा ने कहा कि बोरा के साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में आएंगे। उन्होंने कहा कि बोरा के आने से असम में बीजेपी को मजबूती मिलेगी।
इससे पहले हिमंता बिस्वा सरमा ने भूपेन बोरा से मुलाकात की। सरमा गुवाहाटी के घोरमारा इलाके में भूपेन बोरा के घर पर गए, जहां उनकी पत्नी और बेटे ने मुख्यमंत्री की आरती की और स्वागत किया। बोरा ने सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भूपेन बोरा को मनाने की कोशिश की थी लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली।
असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने छोड़ी पार्टी
सरमा ने कहा कि असम प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया बोरा के बीजेपी में शामिल होने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए उनके साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने दावा किया कि बोरा का भाजपा में शामिल होना यह साबित करेगा कि कांग्रेस में हिंदुओं के लिए जगह नहीं है। सरमा ने कहा कि बोरा ने कांग्रेस में लंबे समय तक संघर्ष किया है और बीजेपी में उन्हें वह सब कुछ करने का मौका मिलेगा जो वह चाहते हैं।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस को उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था जिनके कारण बोरा को 32 साल बाद पार्टी छोड़नी पड़ी और उसे सुधार करने वाले कदम उठाने चाहिए थे।
ये लोग सामंतों की तरह जीते हैं- हिमंता
हिमंता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘…अगर आप माजुली जाते हैं और यात्रा में किसी एक नेता को साथ ले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कांग्रेस को जीतते हुए नहीं देखना चाहते। एक सच्चा कांग्रेसी नेता इस बात से दुखी होगा कि उसकी पार्टी चुनाव जीतने के लिए संघर्ष नहीं कर रही है। मैंने भी यही पीड़ा झेली है। जब मैं भाजपा में शामिल होने गया था, तब मुझे भी ऐसे फोन आए थे। ये लोग सामंतों की तरह जीते हैं। उन्हें लगता है कि एक फोन करने से फैसला बदल जाएगा… अगर कोई कहता है कि मैं पार्क होटल देखने इस्लामाबाद गया था, और आप उन लोगों को मंजूरी देते हैं, तो क्या आप राष्ट्रविरोधी नहीं हैं?’
भूपेन बोरा के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री सरमा ने कहा था कि बोरा के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं और वादा किया था कि वह उन्हें विधानसभा चुनाव में ”सुरक्षित” सीट से जीतने में मदद करेंगे।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी असम में गौरव गोगोई को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इससे कई कांग्रेसी नेता असहज महसूस कर रहे हैं। इसी का परिणाम 16 फरवरी 2026 को नजर आया, जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया।