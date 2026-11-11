असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने असम की रहने वाली इंदिरा देवी उर्फ ​​जेनी का समर्थन किया है। ​​जेनी ने हाल ही में एक बार फिर से यह दावा किया है कि उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत उनके बच्चे के पिता हैं।

सरमा ने जेनी के साथ हुई घटना को बेहद गलत और निंदनीय बताया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में हिमंता ने बुधवार को कहा कि उन्होंने जेनी से मुलाकात की है और उन्हें न्याय की लड़ाई में समर्थन देने का भरोसा दिलाया है।

सरमा ने लिखा, “कल मैंने असम की निवासी जेनी से मुलाकात की। उत्तराखंड के हरक सिंह रावत ने उनके साथ जो किया, वह अत्यंत गलत और निंदनीय है। उनके साथ जो अत्याचार हुआ, वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। न्याय की इस लड़ाई में मैं पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ा हूं।”

कल मैंने असम की निवासी जेनी से मुलाक़ात की। उत्तराखंड के एक हरक सिंह रावत ने उनके साथ जो किया, वह अत्यंत ग़लत और निंदनीय है। उनके साथ जो अत्याचार हुआ, वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए।



न्याय की इस लड़ाई में मैं पूरी मज़बूती से उनके साथ खड़ा हूँ। pic.twitter.com/npSEwOMjZO — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 11, 2026

जेनी ने अपने बेटे को पिता का नाम पाने का कानूनी अधिकार दिलाने के लिए एक बार फिर से डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है।

‘जेनी प्रकरण’ उत्तराखंड में दशकों पुराना विवाद है और यह पहली बार 2003 में सामने आया था। जून 2003 में जेनी ने देहरादून के सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था और दावा किया था कि बच्चे के पिता हरक सिंह रावत हैं।

रावत को मिली थी क्लीन चिट

तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। उस समय सीबीआई द्वारा कराए गए डीएनए टेस्ट में पाया गया कि बच्चे का डीएनए हरक सिंह रावत के डीएनए से मेल नहीं खाता है और कांग्रेस नेता को क्लीन चिट मिल गई थी।

क्या कहा था जेनी ने?

हाल ही में न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में जेनी ने हरक सिंह रावत पर आरोप लगाते हुए कहा था, “यह 2002 की बात है। उस समय मैं यमुना कॉलोनी में एक एसटीडी बूथ पर काम करती थी। वहीं से उनका एक पार्टी कार्यकर्ता मुझे यमुना कॉलोनी में ही हरक सिंह रावत के घर ले गया। मैं वहां करीब डेढ़ से दो महीने तक रही। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। हरक सिंह रावत ने कहा था, ‘इसे कहां भेजोगे… इसे यहीं मेरे घर पर छोड़ दो इसलिए मैं वहीं, उनके घर पर रुक गई।”

जेनी ने आरोप लगाया कि वह गर्भवती हो गईं जिसके बाद उन्हें हॉस्टल में रखने के बहाने एक ‘नारी निकेतन’ (महिला आश्रय गृह) में भेज दिया गया। जेनी ने अपने यौन उत्पीड़न के लिए सजा दिए जाने और अपने बेटे को पिता का नाम दिलाने की बात कही।

मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी

जेनी के आरोपों के जवाब में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने उनकी छवि खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी है।

जेनी ने हाल ही में देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल को शिकायत सौंपी थी। डोबाल ने मामले की जांच डोईवाला क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी है।

मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी- कांग्रेस

दूसरी ओर, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दावा किया कि राज्य सरकार द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड से निपटने के तरीके, भ्रष्टाचार, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से जुड़े विवाद और एक अन्य मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को कांग्रेस द्वारा उठाए जाने से भाजपा परेशान है। गोदियाल ने दावा किया कि इन मुद्दों से घबराई भाजपा सरकार कांग्रेस को चुप कराने की कोशिश कर रही है और लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाना चाहती है। गणेश गोदियाल ने कहा कि कानून अपना काम करेगा।

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