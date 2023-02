Assam Child Marriage: असम में बाल विवाह को लेकर कार्रवाई, महिला ने कथित तौर पर की आत्महत्या

Assam Child Marriage: हिमंत बिस्व सरमा सरकार की इस कार्रवाई के बीच एक महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।

Assam Child Marriage: गुवाहाटी में शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को असम सरकार द्वारा बाल विवाह में कथित रूप से शामिल पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। (पीटीआई फोटो)

Assam Child Marriage: असम सरकार (Assam Govt) इन दिनों उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिन्होंने 14 साल की कम उम्र की बच्ची से शादी की और बाद उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। राज्य सरकार ने बीते कुछ दिनों की कार्रवाई में राज्य भर में ऐसा करने वाले 2258 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। जबकि ऐसे लोगों के खिलाफ चार हजार से ज्यादा मामले भी दर्ज किए गए हैं। हिमंत बिस्व सरमा सरकार (Himanta Biswa Sarma) की इस कार्रवाई के बीच एक महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या करने की खबर सामने आई है, जो जानकारी निकल के आ रही है, उसके मुताबिक, महिला को डर था कि अब पुलिस उसके पिता को भी गिरफ्तार करेगी जिन्होंने उसकी शादी तब कराई थी जब वो नाबालिग थी। वहीं एक अन्य मामले में एक महिला ने पुलिस स्टेशन पर आकर धमकी दी कि अगर उनके पिता और पति को नहीं छोड़ा, जिन्हें पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था, तो वो आत्महत्या कर लेंगी। धुबरी जिले के तमरहाट सैंकड़ों की संख्या में महिलाओं ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया और बाद में हाईवे को भी बंद किया। प्रदर्शन कर रही महिलाएं मांग कर रहीं थी कि बाल विवाह के आरोप में गिरफ्तार उनके पति को छोड़ा जाए। Also Read Himanta Biswa Sarma: क्या होनी चाहिए मां बनने की सही उम्र, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने लड़कियों को दी ये सलाह कुछ दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री एक बार फिर अपने बयान की वजह से चर्चाओं में थे। इस बार उनका ये बयान महिलाओं के मां बनने की उम्र को लेकर आया था। उन्होंने कहा था कि मां बनने के लिए 22 साल से 30 साल के बीच की उम्र सबसे सही होती है। उनका यह बयान सरकार के उस फैसले के बाद आया था, जिसके तहत बाल विवाह और बच्चियों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न पर लगाम लगाने को लेकर जोर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि आने वाले पांच से छह महीनों में ऐसे हजारों पतियों को गिरफ्तार किया जाएगा, जिन्होंने 14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी की और बाद में उनके साथ संबंध बनाए. 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी होने के बावजूद भी ऐसा करना अब अपराध है। कानून के हिसाब से लड़की की शादी की उम्र 18 साल या इससे ऊपर होना चाहिए। जिन्होंने इससे उम्र की लड़कियों से शादी की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

