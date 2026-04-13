महाराष्ट्र की अहिल्यानगर पुलिस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता रूपाली चाकणकर की बहन प्रतिभा चाकणकर से पूछताछ की। प्रतिभा चाकणकर से स्वयंभू आध्यात्मिक नेता अशोक खरात द्वारा उनके बैंक खाते का कथित रूप से इस्तेमाल किए जाने के संबंध में पुलिस ने सोमवार को पूछताछ की। एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली चाकणकर की बहन प्रतिभा से सोमवार सुबह से अहिल्यानगर के शिरडी पुलिस थाने में पूछताछ की जा रही है।

अशोक खरात ने खुलवाए थे 132 खाते

अधिकारी ने कहा, ”अशोक खरात ने लोन देने वाली दो सहकारी संस्थाओं में अलग-अलग नामों से 132 खाते खुलवाए और इनके जरिये कम से कम 62.74 करोड़ रुपये का लेनदेन किया। इनमें से एक खाता प्रतिभा चाकणकर के नाम पर खुलवाया गया था। इसका संचालन अशोक खरात करता था। इन सभी खातों में ‘नॉमिनी’ अशोक खरात था और उसका मोबाइल नंबर खाते खोलते समय विवरण रूप में उपलब्ध कराया गया था।”

अधिकारी ने बताया कि अशोक खरात, उसकी पत्नी कल्पना खरात और तीन अन्य के खिलाफ भूमि हड़पने के एक मामले की जांच के दौरान इन खातों और उनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन का पता चला। उन्होंने बताया कि इन पांचों पर शिरडी के एक जमीन मालिक को 5.52 करोड़ रुपये का कर्ज देने के नाम पर उसकी जमीन हड़पने का आरोप है। मामले में दो बिचौलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि कल्पना खरात और एक अन्य आरोपी फरार हैं।

कल्पना खरात के खिलाफ ‘लुक आउट सर्कुलर’ जारी

अधिकारी ने बताया कि अहिल्यानगर पुलिस ने कल्पना खरात के खिलाफ ‘लुक आउट सर्कुलर’ (एलओसी) जारी किया है क्योंकि उसके देश छोड़कर भागने की आशंका है। रूपाली ने अशोक खरात से संबंध होने के आरोप सामने आने के बाद महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और एनसीपी की राज्य महिला इकाई की प्रमुख के पद से पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने दावा किया था कि अशोक खरात के वित्तीय लेनदेन या कथित गलत कामों से उनका कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध नहीं है।

अशोक खरात को नासिक पुलिस ने एक महिला से तीन साल तक दुष्कर्म करने के आरोप में 18 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि जांच में बाद में अपराधों के एक पूरे जाल का खुलासा हुआ जिसमें यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पना, वित्तीय अनियमितताएं और काला जादू के नाम पर ठगी समेत कई मामले शामिल हैं।

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अशोक कुमार खरात पर एक महिला का आरोप है कि उसने साल 2022 से 2025 के बीच दिव्य शक्तियों का हवाला देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पढ़ें पूरी खबर