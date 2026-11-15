बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी को अब विधान परिषद की सदस्यता और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। राजभवन ने एक टिप्पणी में उनकी प्रोबेशन अवधि के दौरान ली गई छुट्टी को गैरकानूनी बताया है। साथ ही कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पद लाभ का पद है। ऐसे में इस पद पर बने रहने से उन्हें विधान परिषद की सदस्यता गंवानी पड़ सकती है।

अशोक चौधरी ने इसी साल 17 फरवरी को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी शुरू की थी। हालांकि, इसके ठीक अगले दिन वह विधायक और मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए छुट्टी पर चले गए।

राजभवन की यह विस्तृत टिप्पणी 19 अगस्त को विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की बैठक के बाद आई। बैठक के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस मामले में मार्गदर्शन के लिए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) के सचिवालय को पत्र लिखा था। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि इस मामले में नियम स्पष्ट नहीं थे।

इस पूरे मामले में दो सवाल सबसे अहम थे। पहला, क्या जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी को ‘लियन’ का अधिकार मिल सकता है? लियन का मतलब है कि किसी स्थायी कर्मचारी को किसी दूसरे पद पर काम करने के दौरान भी अपने मूल पद पर बने रहने का कानूनी अधिकार मिलता है। दूसरा सवाल यह था कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर का पद लाभ का पद माना जाएगा, भले ही अशोक चौधरी विश्वविद्यालय से कोई वेतन न लें?

31 अक्टूबर को राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस मामले पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखी। अपने पद के कारण वह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। उन्होंने लिखा, ‘डॉ. अशोक कुमार को लियन का अधिकार नहीं मिल सकता, क्योंकि यह सुविधा प्रोबेशन पर काम कर रहे किसी व्यक्ति को नहीं दी जाती। इस टिप्पणी में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय के नियमों और बिहार सेवा संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। इसलिए लियन का सवाल ही नहीं उठता।’

उन्होंने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68(2) का भी जिक्र किया। इस धारा के तहत विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को एक खास तरह की छुट्टी की सुविधा मिलती है, अगर वे राज्य या केंद्र की विधायिका के लिए चुन लिए जाते हैं।

सिंह ने कहा कि यह नियम केवल एक ही स्थिति में लागू होता है। यानी जब विश्वविद्यालय में पहले से काम कर रहा कोई स्थायी शिक्षक या कर्मचारी राज्य या केंद्र की विधायिका का सदस्य चुन लिया जाता है। यह सुविधा प्रोबेशन पर काम कर रहे शिक्षकों या कर्मचारियों को नहीं मिलती। साथ ही, यह नियम उस स्थिति में भी लागू नहीं होता, जब पहले से विधायक, सांसद या विधान परिषद सदस्य कोई व्यक्ति बाद में विश्वविद्यालय में शिक्षक या कर्मचारी के पद पर नियुक्त होता है।

दीपक कुमार सिंह ने इसी साल मई में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव का पद संभाला था। हालांकि, इस टिप्पणी को लिखने के चार दिन बाद यानी 4 नवंबर को उनका तबादला कर दिया गया। फिलहाल वह बिहार राज्य योजना बोर्ड में मुख्य सलाहकार के पद पर तैनात हैं। सिंह ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, वह अपनी टिप्पणी पर कायम हैं।

राजभवन ने इस मामले में राज्य के महाधिवक्ता से भी कानूनी राय मांगी है।

वहीं, अशोक चौधरी ने दीपक कुमार सिंह की टिप्पणी को ‘किसी मकसद से की गई कार्रवाई’ बताया। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, ‘मैं हाल के कम से कम दो ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, जिनमें प्रोबेशन अवधि के दौरान ही लियन की सुविधा दी गई। इनमें एक मामला गया के मगध विश्वविद्यालय का है और दूसरा मुजफ्फरपुर के बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय का। मेरे मामले में भी लियन देने और लाभ के पद से जुड़े सवाल पर यही नियम लागू होना चाहिए।’

विधान परिषद सदस्य अशोक चौधरी ने आगे कहा, ‘मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति को बिहार विधान परिषद की सदस्यता के साथ जोड़कर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ऐसा करने वाले बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 68(2) के पीछे की मंशा को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस धारा में साफ तौर पर माना गया है कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय की नौकरी में रहते हुए भी विधायिका का सदस्य हो सकता है। इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि विधायिका का सदस्य चुने जाने पर विश्वविद्यालय का कर्मचारी पूरे कार्यकाल के दौरान विशेष अवकाश पर माना जाएगा। इस दौरान उसकी वेतन वृद्धि, पदोन्नति, वरिष्ठता और नौकरी पर वापस लौटने का अधिकार सुरक्षित रहता है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘इस प्रावधान में ‘माना जाएगा’ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका कानूनी मतलब साफ है। इसे प्रशासन की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता और न ही इसके लिए अलग से छुट्टी मंजूर कराने का आदेश जरूरी बनाया जा सकता है।’

इस बीच, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा, ‘मुझे अभी तक राजभवन की ओर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इसलिए मैं इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।’

अशोक चौधरी की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए दीपक कुमार सिंह की टिप्पणी में कहा गया कि कोई मौजूदा सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य पहले से अपने पद पर रहते हुए विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर या कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता।

इसमें लिखा गया, ‘विश्वविद्यालय के नियमों और दूसरे प्रावधानों में ऐसी स्थिति का जिक्र नहीं है, जिसमें पहले से सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर या कर्मचारी के पद पर नियुक्त हो जाए। वास्तव में, इस खास मामले में उनकी नियुक्ति और पदभार संभालना ही नियमों के मुताबिक सही नहीं लगता।’

लाभ के पद के सवाल पर राजभवन की टिप्पणी में कहा गया कि इस मामले में कानून की स्थिति पहले से स्पष्ट है। अगर किसी पद के साथ वेतन, भत्ते या दूसरे आर्थिक लाभ जुड़े हैं या नियुक्ति आदेश में ऐसे लाभ पाने का अधिकार दिया गया है, तो वह पद लाभ का पद माना जाएगा। भले ही उस पद पर नियुक्त व्यक्ति खुद वेतन या भत्ते लेने से इनकार कर दे।

टिप्पणी में कहा गया, ‘यह देखना जरूरी है कि संबंधित पद के साथ आर्थिक लाभ पाने का अधिकार है या नहीं। यह मायने नहीं रखता कि उस व्यक्ति ने वास्तव में वह लाभ लिया है या नहीं। यह भी मायने नहीं रखता कि उसने बहुत कम आर्थिक लाभ लिया है।’

राजभवन ने अपनी टिप्पणी में आगे कहा कि इसी आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर का पद लाभ का पद माना जाएगा, भले ही अशोक चौधरी विश्वविद्यालय से वेतन न लें। बिहार विधानमंडल के कानून में भी इस पद को लाभ के पद की श्रेणी से छूट नहीं दी गई है।

टिप्पणी में कहा गया, ‘अगर डॉ. अशोक कुमार इस पद पर काम करते हैं, जिस पर वह नियुक्त हो चुके हैं, तो उनकी विधान परिषद की सदस्यता खत्म हो सकती है। हालांकि, उन्हें सदस्य बने रहने की योग्यता है या नहीं और उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए या नहीं, इसका फैसला बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति को करना है।’

वहीं, अशोक चौधरी ने कहा, ‘बिहार में ऐसे कई विधायक हैं, जो अकादमिक पदों पर काम कर रहे हैं। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसे पद भी शामिल हैं। कानून सभी पर एक समान तरीके से लागू होना चाहिए। इसे उसकी वास्तविक मंशा के मुताबिक लागू किया जाना चाहिए। किसी को केवल नियमों का मतलब निकालकर अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए।’