ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा को चुनौती दी है। ओवैसी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विरोध में मंगलवार को भोपाल में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

ओवैसी ने मंच से कहा, “रामेश्वर शर्मा अगर तुम माई के लाल हो तो बोलो कब लांच करोगे, मैं अकेला ठहरता हूं काजी कैंप में आकर।” हैदराबाद के सांसद ने कहा, मैं शहीद होने को, मरने को तैयार हूं लेकिन तुम्हारे जैसों के सामने सिर झुकाने वाला नहीं हूं।

ओवैसी ने कहा कि तुम हमें जितना दबाओगे हम उतनी ही ताकत से ऊपर उठकर आएंगे।

रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा था?

विधायक रामेश्वर शर्मा ने 4 सितंबर को लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, “मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे कि सुई बनाना नहीं जानते तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे, यह जो तुम करोंद के चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काजी कैंप में गिरा दो।”

रामेश्वर शर्मा के बयान पर जब लोगों ने तालियां बजाई और शोर मचाया तो विधायक ने कहा कि उन्होंने करोंद का काजी कैंप नहीं बोला इस्लामाबाद का कैंप बोला था।

एनडीए के सहयोगी दलों को दी चुनौती

असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीए के सहयोगी दलों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके बीजेपी की विचारधारा से थोड़े भी मतभेद हैं तो उन्हें यूसीसी का विरोध करना चाहिए। ओवैसी ने यूसीसी को समानता और धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकारें इसे गैर-हिंदुओं पर थोप रही हैं।

शाह ने दिया था बयान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 तक बीजेपी-एनडीए शासित सभी राज्यों में यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी जिसके बाद ओवैसी का यह बयान सामने आया है।

ओवैसी ने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 नागरिकों को समानता तथा अपने धर्म का पालन करने समेत विभिन्न अधिकार देते हैं। ओवैसी ने कहा, ”एक धर्म के कानूनों को दूसरे धर्म पर लागू करना समानता और धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं।”

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देगा धरना

एआईएमआईएम अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश में यूसीसी से आदिवासियों को अलग रखे जाने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासियों की आबादी करीब 21 प्रतिशत है, जबकि मुस्लिम आबादी करीब आठ प्रतिशत है। ओवैसी ने 17 सितंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जंतर-मंतर पर यूसीसी के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन का समर्थन किया और देशभर के मुसलमानों से इसे सफल बनाने का आह्वान किया।

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AIMIM के प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने पार्टी छोड़ दी है और वह कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस का दामन थामते ही आसिम वकार ने ओवैसी पर हमला बोला है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।