उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर कड़ा प्रहार किया। ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को एक चैलेंज देते हुए कहा कि योगी संभल से और अखिलेश यादव गोरखपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं तब पता चलेगा कि उन्हें यूपी में कितना पसंद किया जाता है?

ओवैसी ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को यह लगता है कि उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में पसंद किया जाता है और वह पॉपुलर हैं तो अखिलेश को गोरखपुर से जाकर चुनाव लड़ना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को संभल से चुनाव लड़ना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि भगवान ने चाहा तो जनता और AIMIM उन्हें दोनों जगहों पर हरा देंगे।

‘बीजेपी और सपा में सेटिंग है’

ओवैसी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने लंबे समय से यूपी की जनता को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच समझौता और सेटिंग है। जब उनसे पूछा गया कि क्या BJP का “80-20” वाला नैरेटिव चलेगा तो ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अक्सर कही जाने वाली बात को खारिज कर दिया और कहा कि राज्य में असली राजनीतिक लड़ाई “99 बनाम 1” होगी।

‘सपा ने मुसलमानों को बर्बाद किया है’

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी पीढ़ियों से मुस्लिम वोटरों का शोषण कर रही है और उन्हें राजनीतिक रूप से गुलाम बनाए हुए है। ओवैसी ने कहा, “देखिए पिछली दो-तीन पीढ़ियों से अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी को वोट देकर मुसलमान बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने उनके पिता मुलायम सिंह यादव को कई बार मुख्यमंत्री बनाया। आजमगढ़ का ही उदाहरण लीजिए- आपने शिबली कॉलेज और यूनिवर्सिटी को दर्जा क्यों नहीं दिया?”

‘आजमगढ़ को क्या मिला?’

ओवैसी ने आगे कहा, “आपने सैफई में एक मेडिकल कॉलेज बनाया, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई—ऐसे अनगिनत स्कूल और डिग्रियां हैं जो आप बना सकते थे। यहां आजमगढ़ में आपके पास ‘डबल यादव’ हैं; MLA, MP, और यहां तक ​​कि CM भी आपका था और मुलायम सिंह यादव भी वहां MP थे। तो आपने आजमगढ़ को क्या दिया?”

‘अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं अखिलेश और योगी’

ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP और समाजवादी पार्टी के बीच एक गुप्त समझौता हो चुका है। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दिखाएं। ओवैसी ने कहा, “अगर अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के CM दोनों इतने पॉपुलर और पसंद किए जाते हैं, तो CM को संभल से आकर चुनाव लड़ना चाहिए, और अखिलेश को गोरखपुर से जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। भगवान ने चाहा, तो जनता और AIMIM उन्हें दोनों जगहों पर हरा देंगे।”

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