Asad Ahmed: दफनाया गया असद का शव, नाना बोले- हमने बहुत प्यार से पाला था

माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गुरुवार रात प्रयागराज के धूमनगंज थाने लाया गया।

असद अहमद एनकाउंटर (Source- ANI)

यूपी एसटीएफ द्वारा शुक्रवार (13 अप्रैल) को एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद का अंतिम संस्कार कसारी मसारी कब्रिस्तान में किया जाएगा। गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद के पार्थिव शरीर को दफनाने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के कब्रिस्तान लाया गया। मोहम्मद अरशद मौलाना ने बताया कि अतीक अहमद के पिता का भी अंतिम संस्कार यहीं किया गया था। असद के परिवार के सदस्य अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहेंगे। असद के नाना हामिद अली ने कहा कि हमने नहलाने, कफन का इंतज़ाम कर लिया है। हम उसको नहलाने के बाद उसको कब्रिस्तान ले जाएंगे जहां उसे सुपुर्द-ए-ख़ाक करेंगे। उनकी मां यहां नहीं है तो वह मजबूरी है। उनके दिल से पूछना चाहिए (क्या यह सही है)। हमने असद को बहुत प्यार से पाला था। एसपी क्राइम, प्रयागराज सतीश चंद्रने कहा कि आज असद को दफनाया जाएगा। हम उनके घर पर तैनात हैं। मोहल्ले और कब्रिस्तान में फोर्स लगाई गई है। हम शांतिपूर्वक सभी विधि को कराएंगे। परिवार के जो भी लोग आएंगे उन्हें अनुमति दी जाएगी। गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद के शव को अंतिम संस्कार के लिए प्रयागराज लाए जाने से पहले अतीक अहमद के घर के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। https://www.jansatta.com/blank.html

