असद अहमद के बाद पुलिस मुठभेड़ पर चर्चा तेज, यूपी के टॉप-7 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिनसे थर-थर कांपते हैं माफिया डॉन

यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के एनकाउंटर में असद अहमद और शूटर गुलाम को ढेर किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ सबसे बड़ी चर्चा का मुद्दा बन गया है।

यूपी पुलिस STF के एनकाउंटर में असद अहमद और शूटर गुलाम ढेर। (PHOTO- ANI)

Asad Ahmed Encounter: माफिया डॉन, पूर्व सांसद और 100 से ज्यादा संगीन आपराधिक मामलों के आरोपी अतीक अहमद (Mafia Don Atiq Ahmed) के फरार और 5 लाख के इनामी बदमाश बेटे असद अहमद गुरुवार को झांसी में यूपी एसटीएफ (UP STF) के साथ एनकाउंटर में मारा गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के 12 जाबांज जवानों की टीम ने उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड असद अहमद और शूटर गुलाम को झांसी में आपराधिक साजिश रचने के दौरान पकड़ने की कोशिश की थी। बाद में दोनों ओर से हुई फायरिंग में असद और गुलाम ढेर हो गया। यूपी पुलिस के टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसर यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के एनकाउंटर में असद अहमद और शूटर गुलाम को ढेर किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ सबसे बड़ी चर्चा का मुद्दा बन गया है। इसके साथ ही यूपी पुलिस के टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसरों का जिक्र भी किया जाने लगा है। आइए, जानते हैं कि यूपी पुलिस के टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसर कौन हैं जिनके नाम से ही बड़े से बड़े अपराधी थर-थर कांपने लगते हैं।

