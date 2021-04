बीमार पिता से मिलने जा रहा था, नाक से नीचे खिसका मास्क तो पुलिसवालों ने गिरा गिराकर पीटा

मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। यहां दो सिपाहियों ने मास्क ठीक से न पहनने के लिए एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर को बेदर्दी से पीटा। बताया गया है कि 35 साल के कृष्णा कयर ने मास्क लगाया था, लेकिन जब वह अस्पताल में अपने बीमार पिता से मिलने जा रहा था, उस दौरान पुलिस ने मास्क उसकी नाक से नीचे लगा देखा। इसके बाद दो सिपाही उसके पास पहुंचे और उससे पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा। जब कृष्णा ने थाने जाने से इनकार किया, तो पुलिसकर्मियों ने उसकी पिटाई कर दी।

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो घटनास्थल से कुछ दूर खड़े एक व्यक्ति ने ही बनाया है। इसमें पुलिसवालों को ऑटोरिक्शा ड्राइवर को लात-घूंसो से पीटते देखा जा सकता है। ड्राइवर अपना बचाव करते-करते जमीन पर गिर पड़ता है, इसके बावजूद पुलिसकर्मी उसे जबरदस्त पीटते दिखते हैं। उसके पास ही खड़ा उसका लड़का मदद के लिए चिल्लाता भी दिखाई देता है।

BJP leaders freely roaming around without masks, but police in Madhya Pradesh brutally thrashes an auto driver because he wasn’t wearing his mask properly.

Yes, people need to mask up but NOTHING justifies this brutality, nothing!pic.twitter.com/RG0gR2H24G

— Ruchira Chaturvedi (@RuchiraC) April 6, 2021