‘राम मंदिर बन जाने के बाद सरकार नहीं करेगी अधिग्रहण, पीएम नहीं बनेंगे प्रशासक, नरेंद्र मोदी दें आश्वासन’, बीजेपी सांसद की मांग

राम मंदिर भूमि पूजन से पहले भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार से खास अपील की है। उन्होंने गुरुवार (23 जुलाई, 2020) को ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहिए कि जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा तब उनकी सरकार इसका अधिग्रहन नहीं करेगी। ना ही मोदी मंदिर का प्रबंध देखने वाले बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे।

भाजपा नेता ने ट्वीट में आगे कहा कि भाजपा ने लगातार सरकारों द्वारा मंदिरों के नियंत्रण का विरोध किया है। मगर क्या उत्तराखंड सरकार ने चार धाम और 51 अन्य मंदिरों पर अधिग्रहण नहीं किया है? क्या ये भाजपा की सहमति के साथ हुआ है? भाजपा सांसद ने ट्वीट ऐसे समय पर किया है जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य स्वामी गोविंद देवगिरि महाराज ने कहा कि पीएम मोदी अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के पांच अगस्त को भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे।

As PM, Modi should assure nation that Ram Temple when built will not be taken over by his government & he becomes Chairman of the Board to administer it. BJP has consistently opposed Govt control of temples and yet UK Govt has taken over Char Dhaams &51 others. Is it with his Ok?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 23, 2020