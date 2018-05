योगी सरकार के मंत्री के बेटे का बयान-लड़कियों को गलत ढंग से छुआ तो काट देंगे हाथ

अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल भासपा के अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बाद उनके बेटे भी तीखे बयान देना शुरू किए हैं। ओमप्रकाश के बेटे और पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर ने चंदौली की एक सभा में कहा-अगर किसी ने गलत तरीके से लड़कियों और महिलाओं को छुआ तो उसका हाथ काट दिया जाएगा।उन्होंने कहा कि पार्टी के सत्ता में आने पर वह इस बारे में उचित कदम जरूर उठाएंगे।महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम उठाए जाएंगे।

समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से जारी तस्वीर में दिख रहा है कि इस सभा में काफी संख्या में महिलाएं और लड़कियां भी मौजूद हैं।माना जा रहा है कि उनका ध्यान खींचने के लिए अरविंद राजभर ने हाथ काटने का बयान दे डाला। एएनआई के ट्वीट पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट भी किए। यासिर अराफात ने लिखा-हाहाहा, वह बाहुबली 2 के डॉयलॉग कॉपी कर रहे हैं, लगता है कि प्रभाष के फैन हैं।राघवेंद्र ने लिखा-यह शानदार मैसेज हैं, हालांकि वह सचमुच में ऐसा नहीं करने जा रहे हैं,मगर ऐसे अपराध रोकने के लिए कुछ ऐसे तरीके ही अपनाने होंगे।

I will cut the hands of those people who touch women & girls inappropriately: Arvind Rajbhar, Suheldev Bhartiya Samaj Party in Chandauli pic.twitter.com/ETfYZr7Tsd

— ANI UP (@ANINewsUP) May 21, 2018