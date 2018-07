दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर आज कटाक्ष करने से उस समय नहीं चूके, जब यहां आम आदमी पार्टी (आप) के एक कार्यक्रम के दौरान उनके मंच पर पहुंचते ही बिजली गुल हो गयी। केजरीवाल आप के राज्यस्तरीय पदाधिकारी सम्मेलन में हिस्सा लेने इंदौर पहुंचे थे। सूत्रों ने बताया कि भाजपा के सियासी दबदबे वाले परदेशीपुरा इलाके में सम्मेलन स्थल के मंच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के पहुंचने के तुरंत बाद बिजली गुल हो गयी। हालांकि, उस समय केजरीवाल सम्मेलन को संबोधित नहीं कर रहे थे।

सूत्रों के मुताबिक कुछ देर बाद बिजली आ गयी। इसके बाद केजरीवाल और अन्य वक्ताओं ने बगैर किसी बाधा के अपना संबोधन पूरा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने भाषण की शुरूआत बिजली गुल होने की घटना से करते हुए कहा, “मैंने सुना तो था कि मध्यप्रदेश में बिजली की हालत काफी खराब है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि दूसरे राज्य के किसी मुख्यमंत्री के मध्यप्रदेश दौरे में ठीक उसी समय बिजली चली जाती है, जब वह पंडाल में पहुंचा ही हो।”

उन्होंने मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उनके साथ हुई इस घटना से समझा जा सकता है कि बिजली आपूर्ति के मामले में सूबे के आम आदमी पर क्या बीतती होगी। केजरीवाल ने यह दावा भी किया कि मध्यप्रदेश के नागरिकों को दिल्ली के मुकाबले करीब तीन गुना अधिक दरों पर बिजली आपूर्ति की जा रही है।

Some imp questions that people of India wish to ask from Hon’ble PM. Do watch this … https://t.co/Qu3BPO1b8O

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 15, 2018