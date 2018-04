अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आशुतोष झुके, पर कुमार विश्वास ने नहीं मांगी माफी, लोग ऐसे ले रहे चुटकी

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर माफी मांग ली हैं। दिल्ली सीएम के साथ आप नेता संजय सिंह, आशुतोष और राघव चड्ढा ने भी जेटली को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी है, लेकिन कुमार विश्वास की ओर से इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है। जबकी जेटली मानहानि केस में कुमार विश्वास का नाम भी शामिल है। इसी मामले पर अब सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। ट्विटर पर इस वक्त कुमार विश्वास द्वारा माफी न मांगने का मुद्दा छाया हुआ है। जर्नलिस्ट रूपश्री नंदा ने इस बारे में ट्वीट कर कहा, ‘कुमार विश्वास भी जेटली मानहानि केस में आरोपी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी, जबकी बाकी आप नेताओं ने ऐसा कर दिया है।’ इस ट्वीट पर लोगों ने आम आदमी पार्टी के मजे लेने शुरू कर दिए।

Kumar Vishwas , also an accused in the Jaitley defamation case has not apologised yet…the rest of AAP leaders have — Rupashree Nanda (@rupashreenanda) April 2, 2018

क्रांति #RYP नाम के ट्विटर यूजर ने कहा, ‘मैडम यह उनका घरेलू मामला हो गया है। राजनाथ सिंह की चाय पीकर निपटा लिया जाएगा।’ एक अन्य यूजर ने ट्वीट कर कहा, ‘उनके द्वारा माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई उनसे प्यार करता है और उन्हें आसानी से माफ कर दिया जाएगा।’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘अपने सारे पापों को नष्ट करने का सबसे आसान और अच्छा रास्ता है बीजेपी में शामिल हो जाओ, विश्वास ऐसा ही करेंगे।’ mates112 नाम के यूजर ने लिखा, ‘विश्वास को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वह बीजेपी के एजेंट हैं और उनके खिलाफ केस अपने आप ही खत्म हो जाएगा।’

There is no need for kumar to apolize. Every one love him and forgive him instantly. — Ravindra K Agarwal (@RavindraKAgarwa) April 2, 2018

He will join bjp: the best way to cleanse all the sins! — Babu Thakela (@babu_thakela) April 2, 2018

He will never apologize, bcz he is true hearted — Akanksha Upadhyay (@Akanksh01244607) April 2, 2018

Dr Kumar Vishwas has plenty of time to spend unlike AK who has to serve Delhi. कविराज तो ज़िम्मेदारी से भागने में माहिर हैं। बस bak bak करवा लो भैया जी से…. — Mohit Jain (@mohit_iocl) April 2, 2018

no need for kumar to apologise.because he is a bjp agent and case against him will remove automatically. — mates112 (@mates112) April 2, 2018

He is a sangh bjp insider so no need for him to apologise — fly bai night (@swachhbharat13) April 2, 2018

आपको बता दें कि दिसंबर 2015 में केजरीवाल समेत अन्य आप नेताओं ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए के अध्यक्ष पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करने का आरोप लगया था। इन आरोपों पर जेटली ने केजरीवाल, विश्वास, राघव चड्ढा, संजय सिंह और आशुतोष पर 10 करोड़ का मानहानि का केस किया था। पिछले करीब तीन सालों से आप के ये नेता मानहानि का केस झेल रहे हैं। इससे पहले केजरीवाल अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से भी माफी मांग चुके हैं।

