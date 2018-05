अरविंद केजरीवाल का रिश्तेदार भ्रष्टाचार में गिरफ्तार, ठेके में करोड़ों के घोटाले का आरोप

आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र बंसल का बेटा विनय गिरफ्तार हुआ है। उस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं।दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो(एसीबी) ने यह कार्रवाई गुरुवार(दस मई) को सुबह की।अरविंद केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र बंसल की पिछले साल मौत हो चुकी है, तब उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। एसीबी ने इंजीनियर और शिकायत कर्ता राहुल शर्मा की ओर से मिली शिकायत के बाद पिछले साल मई में सुरेंद्र बंसल और अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि पिता की कंपनी में बेटे विनय बंसल भी पार्टनर थे। इस नाते विनय की गिरफ्तारी हुई है।

शिकायत के मुताबिक केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र बंसल की कंपनी ने पीडब्ल्यूडी की ओर से दिए गए रोड और सीवर के ठेकों में वित्तीय अनियमितता की।बगैर काम किए फर्जी बिल लगाकर दस करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। इससे पहले दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो सुरेंद्र बंसल के घर पर छापेमारी भी कर चुकी है। इस दौरान एसबी ने घर और दफ्तर से मिले कई दस्तावेज जब्त किए थे।

Anti-Corruption Bureau arrested Vinay Bansal, son of Delhi CM Arvind Kejriwal’s brother-in law, in connection with Public Works Department scam.

