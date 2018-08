दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता शीला दीक्षित से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि, “शीला दीक्षित की तबीयत खराब है। जल्द ही उनकी हार्ट सर्जरी की जाएगी।” मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया, “शीला दीक्षित से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्हें कार्डियो प्राब्लम है। जल्द ही उनकी हार्ट सर्जरी की जाएगी। मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं।” रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ समय से शीला दीक्षिति की तबीयत खराब चल रही है। उन्हें काफी वक्त से ह्रदय संबंधी समस्या रही है। यही वजह है कि दो बार उनकी धमनियों के ब्लॉकेज को हटाने के लिए सर्जरी की गई है। पिछली बार वर्ष 2012 में जब वह तीसरी दफा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, तब फोर्टिस एस्कॉर्ट हर्ट इंस्टीट्यूट में उनका इलाज हुआ था। इससे पहले 2001 में उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी।

Visited Mrs Sheila Dikshit to enquire about her health. She has a cardio problem and will undergo surgery soon. I pray for her good health.

