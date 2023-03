‘अरविंद केजरीवाल को हटाओ, दिल्ली बचाओ…’, दिल्ली में PM मोदी के बाद अब CM केजरीवाल के खिलाफ लगा पोस्टर

AAP vs BJP: मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ भी आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। (Image Credit- )

Arvind Kejriwal Poster: दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए जाने के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली में मंडी हाउस के पास कई पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को बेईमान, रिश्वतखोर और तानाशाह बताया गया है। पोस्टर पर सीएम केजरीवाल की तस्वीर भी लगा है। इस पर लिखा है ‘अरविंद केजरीवाल को हटाओ, दिल्ली बचाओ’। इन पोस्टर पर नीचे निवेदक के तौर पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम लिखा है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ‘अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान हैं, उन्होंने शराब तस्करी में पैसे लिए हैं। स्कूल घोटाले में बस घोटाले में और लोकसभा राज्यसभा की टिकट बेचने में पैसे लिए हैं। उन्होंने एमएलए से लेकर मंत्री तक के लिए पैसे लिए हैं। जब आदमी सच बोलता है तो उसे अपना नाम छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैंने आज अपने नाम के साथ दिल्ली में पोस्टर लगाए हैं। जब इंसान सच बोलता है तो उसे अपना नाम छुपाने की जरूरत नहीं। ‘ सच बोलने में कैसा डरना



इसलिए अपने नाम के साथ पोस्टर लगवा कर डंके की चोट पर कह रहा हूँ



“शराब की दलाली खाने वाला केजरीवाल कट्टर बेईमान, मक्कार और झूठा है”@ANI @ZeeNews @PTI_News @News18India @republic @TimesNow @ABPNews pic.twitter.com/mMrKZMe5Mf March 23, 2023 पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए थे पोस्टर बता दें कि मंगलवार को दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 100 से अधिक एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई हैं। दिल्ली में लगाए गए इन पोस्टर पर ‘मोदी हटाओ देश बचाओ’ लिखा गया था। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय से एक वैन भी जब्त की। इसमें से हजारों पोस्टर बरामद किए गए। इन पोस्टर पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं लिखा था।

