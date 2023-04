Punjab की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा : अरविंद केजरीवाल

Amritpal Singh: अरविंद केजरीवाल ने कहा, “किसी को भी पंजाब की शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही गुनाहगार कितना भी ताकतवार क्यों न हो।”

Arvind Kejriwal ने कानून व्यवस्था के लिए भगवंत मान की तारीफ की है (Image- Bhagwant Mann)

