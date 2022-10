Gujarat: अरविंद केजरीवाल को करना पड़ा नवसारी में भारी विरोध का सामना, लोगों ने लगाए चोर-चोर के नारे

नवसारी में जहां से अरविंद केजरीवाल का काफिला गुजरा वहां, लोगों ने काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया और “चोर-चोर” के नारे भी लगाए। इस दौरान “मोदी-मोदी” के भी नारे लगाए गए।

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (ट्विटर वीडियो ग्रैब/@ArvindKejriwal)

