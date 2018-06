‘मैं दिल्ली की जनता के लिए उन लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूं जिन्होंने लोक सेवाएं रोक रखी हैं। आप कह सकते हैं कि ये धरना मेरा उन लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक है जो दिल्ली के मतदाताओं को सजा देना चाहते हैं।’ ये बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनडीटीवी से बात करते हुए कही हैं। बता दें कि केजरिवाल अपने कैबिनेट के मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय के साथ पिछले तीन दिनों से दिल्ली के एलजी अनिल बैंजल के घर के वेटिंग रूम में धरने पर हैं। इन लोगों का कहना है कि ये यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक एलजी उनकी मांगें नहीं मान लेते। फिलहाल तीन दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक एलजी ने उनके आवास पर धरने पर बैठे आप नेताओं से कोई मुलाकात नहीं की है। सत्येंद्र जैन और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तो उनकी मांगें ना मान लेने तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उपराज्यपाल तथा नौकरशाहों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केजरीवाल काम नहीं कर पाएं। आप सरकार का आरोप है कि राज्य के नौकरशाह काम पर नहीं आ रहे हैं, और फरवरी 2018 से ही अघोषित हड़ताल पर हैं।

Aren’t IAS officers merely tools being used by Modi govt to scuttle good work being done by Del govt?

Is it possible for IAS officers to return to work without green signal from PMO? https://t.co/4Kn7WkUxZh

