MCD में हार पर अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट – पिछले दो दिनों में ….

दिल्ली नगर निगम (MCD) 2017 के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। शनिवार (29 अप्रैल) को किए गए उस ट्वीट में केजरीवाल ने एक बयान पोस्ट किया। बयान में अरविंद केजरीवाल ने अपनी कमियों को मानते हुए हार स्वीकार की और आगे काम पर ध्यान देने की बात लिखी। केजरीवाल ने लिखा, ‘पिछले दो दिनों में मैंने काफी सारे वोटर्स और कार्यकर्ताओं से बात की। सच्चाई सबके सामने है। हम लोगों ने गलतियां की हैं लेकिन हम उनका आत्मनिरीक्षण करेंगे और ठीक करेंगे। ऐसा ना करना मूर्खता होगी। वोटर और खुद के लिए हमें यह करना होगा। हम वोटर के कर्जदार हैं। अब बहानों की नहीं एक्शन की जरूरत है। काम पर लौटने का वक्त है। अगर हम कभी-कभी फिसलते भी हैं तो संभलना होगा। यह बात ध्यान रखनी चाहिए की बदलाव ही एकमात्र ऐसी चीज है जो स्थिर रहता है। ‘

आम आदमी पार्टी ने पहली बार MCD का चुनाव लड़ा था। 270 सीटों पर हुई वोटिंग में से उसे केवल 45 से संतोष करना पड़ा। वहीं बीजेपी को 185 और कांग्रेस को 30 सीट मिलीं। वहीं अन्य को 10 सीटों पर जीत मिली। राजनीतिक पार्टी के तौर पर यह आप की कामयाबी थी कि पहली बार चुनाव लड़ने के बावजूद उसे 45 सीट मिली लेकिन लोग इसे आप के प्रति गुस्से के रूप में देख रहे हैं। आप का दावा था कि दिल्ली के लोग नगर निगम में भी उसको ही चुनेंगे लेकिन फिर भी नतीजों में साफ हुआ कि दिल्ली ने फिर से भाजपा को चुन लिया जो पिछले 10 सालों से निगम पर कब्जा जमाए हुई थी।

भाजपा की जीत पर केजरीवाल ने भी बधाई दी थी। नतीजे आने के बाद ट्वीट कर केजरीवाल ने कहा था, ”मैं तीनों नगर निगमों में जीत पर भाजपा को बधाई देता हूं। मेरी सरकार दिल्‍ली की बेहतरी के लिए नगर निगमों के साथ मिलकर काम करने की इच्‍छा रखती है।”

