अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के एक छोटे बच्चे द्वारा राष्ट्रगान गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ट्विटर पर अनुपम बोरडोलोई नाम के एक यूजर ने बुधवार (8 मई) को एक वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें इस वीडियो में एक छोटा बच्चा राष्ट्रगान को अपनी तुतलाती आवाज में गा रहा है। बता दें कि बच्चे के राष्ट्रगान के अंदाज को सोशल मीडिया में खूब सराहा जा रहा है। अब तक इस वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं।

This kid from #ArunachalPradesh singing Jana Gana Mana is the cutest thing you will see… pic.twitter.com/r6AgfOBQDy

— Anupam Bordoloi (@asomputra) May 8, 2019