रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अरुण जेटली के निधन पर दुख जताया। राजनाथ ने कहा कि अपने दोस्त और बहुमूल्य सहयोगी के निधन से दुखी हूं। राजनाथ ने कहा कि वह पेशे से बेहतरीन वकील और जुनून से कुशल राजनेता थे।

Deeply anguished by the demise of my friend and an extremely valued colleague Shri Arun Jaitley ji. He was a proficient lawyer by profession and an efficient politician by passion.