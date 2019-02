पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और सीबीआई के बीच चल रहे विवाद के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने सीएम ममता के समर्थन में आए विपक्ष के नेताओं को इशारों में कहा कि ‘चोरों का तंत्र’ देश की सत्ता पर काबिज होने का इच्छुक है। जेटली ने कहा कि पुलिस के एक अधिकारी से पूछताछ करने पर सुपर इमरजेंसी या संघवाद पर हमला कैसे हो जाता है? साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि चोरों का तंत्र अब देश की सत्ता पर कब्जा करना चाहता है।

दरअसल, कोलकाता पुलिस कमिश्नर से चिटफंड घोटाले में पूछताछ के मुद्दे पर सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिसके बाद ममता ने धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया। इस दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव, स्टालिन, तेजस्वी यादव, शरद पवार समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने ममता को समर्थन दिया। इस के मद्देनजर अरुण जेटली ने पूरे विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि सीबीआई के कोलकाता पुलिस प्रमुख की जांच को लेकर बनर्जी द्वारा दी गई ‘हद से ज्यादा प्रतिक्रिया’ ने सार्वजनिक बहस के कई मुद्दों को खड़ा कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा, ‘इनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि चोरों का तंत्र अब देश की सत्ता पर कब्जा करना चाहता है।’

Mamata Banerjee’s disproportionate over-reaction to the CBI wanting to interrogate the Kolkata Police Chief has flagged several issues for a public discourse. The most important being that a Kleptocrat’s Club now aspires to capture the reigns of India.

