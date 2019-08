Article 370, Jammu-Kashmir News 28 August Live Updates: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल (The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019) के तहत राज्य को केंद्र शासित प्रदेश (UTs of India) बनाने और राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को खत्म करने के बाद अब मोदी सरकार राज्य को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक बुधवार को एक अहम कैबिनेट बैठक हो सकती है, जिसमें राज्य को 15 हजार करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मिल सकता है। मंगलवार को Home Minister Amit Shah ने भी कश्मीर की स्थिति पर मंथन के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। बैठक शाम को 4 बजे होने की संभावना है।