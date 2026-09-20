समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने ही पार्टी के दो नेता आपस में भिड़ गए। लखनऊ में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बुलाई गई बैठक में एटा जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव और पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष रमेश यादव के भतीजे सपा नेता मंजीत यादव के बीच तीखी कहासुनी हो गई। दोनों के बीच जमकर जुबानी जंग हुई।

हंगामे से नाराज अखिलेश यादव ने कहा, “ये सब बड़े नेता हैं, जो करना है करें जाकर। जब आदमी पार्टी का कहना नहीं मान रहा है। व्यवहार खराब है। सपा चीफ ने कहा कि यह सब पैसे की गर्मी है, जिस पर ज्यादा पैसा हो जाएगा, वो आपको छोड़कर चला जाएगा और अपनी मर्जी से काम करने लगेगा। बताया जा रहा है कि कुछ नेताओं को खींचकर बैठक से बाहर निकाला गया। नाराज अखिलेश यादव बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह झड़प तब शुरू हुई जब मनजीत यादव ने बैठक के दौरान एटा जिले के पूर्व पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। सूत्रों के अनुसार, अखिलेश यादव और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यह असहमति जल्द ही तीखी बहस और अपशब्दों में तब्दील हो गई।

बैठक में एटा और कासगंज जिले के करीब 250 वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। विवाद के बाद सपा ने दोनों जिलों की जिला कार्यकारिणी और सभी फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया है।

वर्तमान में एटा जिले की सभी चार विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। कासगंज में भाजपा के पास जिले की चार विधानसभा सीटों में से तीन सीटें हैं, जबकि सपा के पास एक सीट है।

स्थानीय नेतृत्व में समन्वय स्थापित करने और आगामी चुनावी मुकाबले के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने के सपा के प्रयासों की पृष्ठभूमि में संगठनात्मक इकाइयों का विघटन हुआ है।

सूत्रों के अनुसार, इस झड़प को एक अलग-थलग घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह स्थानीय नेताओं के बीच मतभेदों को दर्शाती है। पार्टी नेतृत्व द्वारा 2027 के चुनावों की तैयारियों के तहत जिला इकाइयों का पुनर्गठन करने और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की उम्मीद है।

‘हर सीट पर बीजेपी के 27,000 वोट कम करेंगे…’, अखिलेश बोले- सबसे ज्यादा पेपर लीक यूपी में हुए

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि सपा हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के 27 हजार वोट कम करने के लक्ष्य के साथ काम करेगी। यादव ने 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की चुनावी तैयारियों की भी शुरुआत कर दी है। पढ़ें पूरी खबर।