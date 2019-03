भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लो ने शुक्रवार को एक पासआउट परेड में जम्मू-कश्मीर के नौजवानों को आतंक की राह नहीं चुनने की सलाह दी। इस परेड में जनरल ढिल्लो ने कश्मीरी महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बेटों को आतंकवाद से दूर रहने के लिए कहें। बता दें कि इस पासआउट परेड के जरिए घाटी के 152 युवक सेना में शामिल हुए।

क्या बोले जनरल ढिल्लो : सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ने शुक्रवार को घाटी की महिलाओं से अपील करते हुए कहा, ‘‘अगर आपके बेटे आतंकवादियों के बहकावे में आते हैं तो आपको और आपके बच्चे दोनों को नुकसान होगा।’’ इस दौरान उन्होंने पहले से हथियार उठा चुके युवकों को भी सही रास्ते पर आने की सला दी। जनरल ढिल्लो ने यह भी कहा कि अगर आतंक की राह छोड़कर कश्मीरी युवक सरेंडर कर देते हैं तो सेना उन्हें मौके भी देगी।

Kanwal Jeet Singh Dhillon, Corps Commander of Chinar Corps, Indian Army: I appeal to all the Kashmiri mothers, please stop your children from going on the path of terrorism and militancy; bring those who have gone astray to the mainstream. I assure you of their safety & security. pic.twitter.com/78J6iAdJFa

— ANI (@ANI) March 9, 2019