तेलंगाना में सेना के एक जवान की जमीन पर एक शख्स द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया है। सेना के जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।तेलंगाना के रहनेवाले सेना के एक जवान ने आरोप लगाया है कि छह एकड़ की उनकी कृषि भूमि पर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर कब्जा कर लिया है और उनके माता-पिता को मारने की धमकी भी दी। सेना के जवान एस स्वामी इस समय जम्मू-कश्मीर में तैनात हैं। उनका एक वीडियो संदेश वायरल हो रहा है। वीडियों में वह दावा कर रहे हैं कि पी आंजनेयुलु नाम के एक व्यक्ति ने बिना उनकी जानकारी के कामारेड्डी जिले में उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया।

विवादित है जमीनः जवान के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कामारेड्डी जिले के कलेक्टर एन सत्यनारायण ने मंगलवार (18 जून) को कहा कि स्वामी और उनके पिता साई रेड्डी की शिकायत पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मई में जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया था। जांच के बाद पता चला कि यह जमीन विवादित है और अधिकारियों ने 29 मई को रेड्डी को सिविल कोर्ट से संपर्क करने की सलाह दी थी।

Respected @PMOIndia @nsitharaman @AmitShah This video came as a forward on whatsapp where an army jawan says while he is at border, his 6 acre agricultural land in Telangana is forcefully taken away from his family. Please solve his problem and keep armed forces stress free.

‘आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है’: वीडियो में जवान ने कहा था, ‘हमारे देश में सभी कहते हैं ‘जय जवान, जय किसान’ लेकिन जवान या किसान की की संपत्ति की कोई रक्षा नहीं है और उनके जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज किसी अन्य को दे दिए जाते हैं। यह आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है।’

सरकारी विभागों पर लगाया आरोपः सेना के जवान ने वीडियो में राजस्व विभाग और अन्य सरकारी विभागों पर आरोप लगाया है कि इनके संज्ञान में आने के बाद भी उन्होंने उचित प्रतिक्रिया नहीं दी।

