शोपियां फायरिंग मामले में नया मोड़ आ गया है। जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस के बाद अब सेना ने काउंटर एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें किसी के नाम का उल्‍लेख नहीं है। सेना का कहना है क‍ि सेना के काफिले पर पत्‍थरबाजी करने वालों की पहचान करना पुलिस का काम है। सेना के उत्‍तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबु ने बुधवार (31 जनवरी) को बताया कि आंतरिक जांच में जवानों की कोई गलती सामने नहीं आई है। कमांडर के मुताबिक, जवानों को अंतिम कदम उठाने के लिए उकसाया गया था, जिसके बाद आत्‍मरक्षा और सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी थी। जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने बिना कुछ सोचे-समझे समय से पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली। सेना द्वारा 27 जनवरी को गई फायरिंग में दो युवाओं की मौत हो गई थी। इसके बाद शोपियां में हिंसा भड़क गई थी। इसमें अब तक कुल तीन लोगों की जान चुकी है। इस घटना के बाद पुलिस ने रविवार (28 जनवरी) को सेना की गढ़वाल यूनिट के 10 जवानों के खिलाफ धारा 302 (हत्‍या) और 307 (हत्‍या का प्रयास) के तहत केस दर्ज कर लिया था। एफआईआर में सैन्‍य काफिले का नेतृत्‍व करने वाले मेजर का नाम भी शामिल था। इसके बाद जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस के कदम की आलोचना होने लगी।

Indian Army files a counter FIR in Shopian incident in which two civilians were killed in army firing on 27 January; one more civilian succumbed to his injuries earlier today #JammuAndKashmir

— ANI (@ANI) January 31, 2018