जम्मू-कश्मीर के त्राल (पुलवामा) इलाके में कई घंटे से सेना और आतंकवादियों के बीच चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। इस दौरान सेना ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। साथ ही, हथियार और गोला-बारूद बरामद कर लिया है। हालांकि, इलाके में सर्च अभियान अब भी जारी है। सेना के सूत्रों के मुताबिक, यह मुठभेड़ शनिवार तड़के शुरू हुई थी।

जानकारी के मुताबिक, अवंतीपोरा में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद सुरक्षाबलों ने पूरा इलाका खाली करा लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। मुठभेड़ में कुख्यात आतंकी जाकिर मूसा के संगठन से जुड़े डिप्टी चीफ सोलिहा को भी ढेर करने की जानकारी सामने आ रही है।

#UPDATE Jammu and Kashmir: Six terrorists killed in the ongoing encounter in Tral, Pulwama. Arms and ammunition recovered. Operation over. pic.twitter.com/FVwNhS85Q5

