भाजपा शासित मध्‍य प्रदेश में बजरंग दल लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। हिंदूवादी संगठन का कहना है कि हथियार चलाने का प्रशिक्षण देकर राष्‍ट्रविरोधी ताकतों और लव जिहाद से निपटा जाएगा। समाचार एजेंसी ‘एएनआई’ के अनुसार, बजरंग दल द्वारा मध्‍य प्रदेश के राजगढ़ में हथियार प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था। हिंदूवादी संगठन के जिला संयोजक देवी सिंह सोंढिया ने शिविर आयोजित करने के उद्देश्‍यों के बारे में जानकारी दी। उन्‍होंने कहा, ‘यह एक नियमित प्रशिक्षण शिविर है। हमलोग राष्‍ट्रविरोधी ताकतों और लव जिहाद करने वाले तत्‍वों से निपटने के लिए हर साल इस तरह का शिविर लगाते हैं।’ बता दें कि उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ पूर्व में हथियार प्रशिक्षण कार्यक्रम का समर्थन कर चुके हैं। कांग्रेस ने पिछले साल जुलाई में बजरंग दल और विश्‍व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने का आरोप लगाया था। विपक्षी पार्टी ने लाइसेंस के बिना हथियार के इस्‍तेमाल को लेकर भी सवाल उठाया था और कार्रवाई की मांग की थी। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं को होजाई के गीता आश्रम में हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विश्‍व हिंदू परिषद की महिला शाखा ‘दुर्गा वाहिनी’ की कार्यकर्ताओं द्वारा नलबारी में महिलाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की बात कही थी।

Arms training camp was organized by Bajrang Dal in #MadhyaPradesh‘s Rajgarh. Devi Singh Sondhiya,District Convener says ‘This is a routine camp which we have been organizing annually,this is to tackle anti-national, love jihad elements.’ pic.twitter.com/dzviRPpSuY

— ANI (@ANI) May 27, 2018