एक तरफ जहां भाजपा मिशन 2019 के लिए कमर कस चुकी है तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा नेता की दुकान से पुलिस को हथियारों का बड़ा खरीरा बरामद हुआ है। बता दें कि पुलिस को करीब 170 हथियार आरोपी नेता की दुकान से बरामद हुए हैं। जिसे भाजपा नेता गिफ्ट आइटम बताकर दुकान में बेचता था। बता दें कि आरोपी भाजपा के उपाध्यक्ष हैं और स्थानीय भाजपा विधायक के काफी करीबी माने जाते हैं।

कौन है आरोपी नेता: आरोपी नेता का नाम धनंजय कुलकर्णी है और पूरा मामला महाराष्ट्र में मुंबई के डोंबिवली इलाके का है। जहां धनंजय की एक दुकान है। जिस पर क्राइम ब्रांच ने छापेमार कार्रवाई कर हथियारों का जखीरा बरामद किया है।

क्या है दुकान का नाम: डोंबिवली इलाके में जो धनंजय की दुकान है उसका नाम तपस्या हाऊस ऑफ फैशन है।

Maharashtra: Huge cache of weapons seized from a shop of BJP worker Dhananjay Kulkarni in Dombivli, Thane yesterday. He has been arrested and sent to judical custody. pic.twitter.com/ooKpZoAAmu

— ANI (@ANI) January 16, 2019