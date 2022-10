केरल ले रहा ड्रग्स कैपिटल के रूप में पंजाब की जगह, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद बोले- शर्म आती है

आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि राज्यपाल होने के नाते मुझे शर्म आती है कि केरल में राजस्व के दो मुख्य स्रोत- लॉटरी और शराब हैं।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (एक्सप्रेस फोटो : अमित मेहरा)

