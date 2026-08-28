महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में विधवा, परित्यक्त या पति से अलग हुई महिलाओं के लिए रक्षा बंधन का त्योहार कठिन हो सकता है। कुछ लोगों की ओर से अशुभ माने जाने के कारण इन महिलाओं को रक्षा बंधन सहित अन्य त्योहारों में भाग लेने को लेकर सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।

हालांकि, 2023 से अविवाहित महिलाएं एक-दूसरे को राखी बांधकर इस प्रथा को चुनौती दे रही हैं। इस साल, बीड, धराशिव, लातूर और नांदेड़ के 40 गांवों की महिलाएं एक साथ यह त्योहार मना रही हैं। उनके लिए राखी उन रिश्तों का प्रतीक है जो उन्होंने उन महिलाओं के साथ बनाए हैं जो परिवार के साथ न रहने पर उनका साथ देती हैं।

इस पहल की अगुवाई इन संगठनों ने की

इस पहल की अगुवाई सात जमीनी स्तर के संगठनों ने समता प्रतिष्ठान, कमेटी ऑफ रिसोर्स ऑर्गनाइजेशन (CORO), लोकप्रबोधन संस्था, स्वावलंबी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, आधार सामाजिक संस्था, ग्रामीण विकास संस्था और वंचित हक आंदोलन की।

इसकी शुरुआत कुछ महिलाओं की ओर से ऐसे उत्सव की आवश्यकता पर सवाल उठाने से हुई थी। अब यह 300 महिलाओं का एक नेटवर्क बन चुका है। इस समूह में विधवाएं, अलग रह रही महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं और अविवाहित महिलाएं शामिल हैं। कुछ महिलाएं अपने पतियों से अलग रहती हैं।

कुछ महिलाओं के लिए रक्षा बंधन को अलग तरीके से मनाने का निर्णय वर्षों से इस त्योहार से खुद को अलग-थलग महसूस करने के कारण आता है। मराठवाड़ा में एकल महिलाओं के संगठन से जुड़ी 45 साल की आशा लता अबासाहेब पांडे ने सवाल उठाया है कि महिलाओं को उन भाइयों को राखी क्यों बांधनी चाहिए जो साल भर उनसे संपर्क में नहीं रहते या उनका हालचाल नहीं पूछते।

महिलाओं को पुरुष सुरक्षा की जरूरत होती है, इस विचार पर सवाल उठाने के बाद उसने अपने भाई के साथ त्योहार मनाना बंद कर दिया। उसने कहा कि वह अपने भाई से बड़ी है और उसने अपने माता-पिता और ससुराल वालों की देखभाल की है। इन महिलाओं के लिए सवाल यह है कि क्या त्योहार के बाद भी उनके भाइयों के साथ उनके रिश्ते कायम रहते हैं और चित्रा बालासाहेब पाटिल की कहानी इसे दर्शाती है।

बारह साल की उम्र में उसकी शादी लगभग 25 साल के एक युवक से कर दी गई। पति द्वारा प्रताड़ित होने के कारण वह उसे छोड़कर अपनी मां और भाई के पास लौट आई। लेकिन उन्होंने भी उसे स्वीकार नहीं किया। बेटे का पालन-पोषण करने और जीवनयापन के लिए संघर्ष करते हुए पाटिल ने छोटे-मोटे काम किए। बाद में एक महिला मंडल ने उन्हें 1000 रुपये की सहायता दी, जिससे उन्होंने एक कमरा किराये पर लिया। फिर उन्होंने अपना जीवन फिर से संवारना शुरू किया। आज वह अन्य महिलाओं को राखी बांधती हैं।

मनीषा शिवाजी खाकरे को उसका पति घर से बाहर निकाल देता था

बीड की रहने वाली 36 साल की मनीषा शिवाजी खाकरे की शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। उसका पति शराब पीता था, उसे पीटता था और घर से बाहर निकाल देता था। जब उसने आखिरकार उसे छोड़ दिया, तो उसकी मां और भाइयों ने उसका समर्थन करने से इनकार कर दिया और उसे अपने पति के पास लौटने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे समाज में उनका सम्मान कम हो जाएगा।

खाकरे कभी वापस नहीं लौटीं। उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराये पर लिया, गुजारा करने के लिए काम किया और बाद में महिला अधिकार आंदोलन में शामिल हो गईं। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, काम करना शुरू किया और पर्यवेक्षक बन गईं। फिर भी, उन्होंने कहा, आर्थिक स्वतंत्रता से अकेली महिलाओं को जिस तरह की जांच-पड़ताल का सामना करना पड़ता है, वह खत्म नहीं हो जाती।

उन्होंने कहा, “स्वतंत्र होने के बाद भी, एक अकेली महिला होना आसान नहीं है। समाज लगातार आप पर सवाल उठाता रहता है।” खाकरे के लिए, समूह की अन्य महिलाओं ने उनके परिवार द्वारा छोड़े गए खालीपन को भर दिया है। उन्होंने कहा, “हम सभी ने एक जैसे दर्द का अनुभव किया है। यह किसी भाई की जगह लेने के बारे में नहीं है, यह उस समय किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो आपके साथ सच्चे दिल से खड़ा रहे जब आपके पास कोई और न हो।”

अर्चना संभाजी नागरगोजे अब अकेली महिलाओं और उनके बच्चों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करती हैं और उन महिलाओं की सहायता करती हैं जिन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया है और जो काम ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इन महिलाओं के लिए एक कमरा किराये पर लेना भी मुश्किल हो सकता है।

उन्होंने कहा, “अगर किसी अकेली महिला को कमरा नहीं मिलता, तो उसे रहने की इजाजत नहीं दी जाती। उससे कहा जाता है कि वह अपने किसी परिचित को साथ लाए। मैंने अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके उनसे इन महिलाओं को कमरा देने का अनुरोध किया है, लेकिन वे सहमत नहीं हुए हैं।”

गांवों के पुरुषों ने उड़ाया मजाक

जब महिलाओं ने एक-दूसरे को राखी बांधना शुरू किया, तो गांवों के पुरुषों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, “वे ताने मारते हुए कहते थे, ‘ये औरतें यूं ही कुछ भी कर देती हैं। ये बेवकूफ हैं। औरतों को राखी कौन बांधता है?’ हमने उनसे कहा, ‘क्या तुम हमारी राखी के लायक हो? अगर तुम्हें हमारी परवाह नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी परवाह क्यों करते हो?’ इसके बाद वे चुप हो गए। मेरे भाइयों ने भी मेरा मजाक उड़ाया।”

स्वावलंबी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक-निदेशक राम शेल्के ने कहा कि महिलाएं एक-दूसरे का साथ देती हैं जब किसी को अकेले यात्रा करनी पड़ती है, एक-दूसरे को आवास और रोजगार खोजने में मदद करती हैं और जब किसी को उसके ससुराल से बाहर निकाल दिया जाता है तो वे उसकी मदद के लिए आगे आती हैं।

यह नेटवर्क काफी हद तक आत्मनिर्भर है। महिलाएं हर महीने मिलती हैं और अपनी गतिविधियों के लिए थोड़ी-थोड़ी रकम दान करती हैं। वे खुद राखियां खरीदती हैं और राखी का आयोजन करती हैं। शेल्के ने कहा कि महिलाओं ने अब इस पहल की जिम्मेदारी ले ली है।

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