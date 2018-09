उत्तर प्रदेश में पुलिस की लापरवाही का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पुलिस कॉन्सटेबल ने कार नहीं रोकने पर एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर की गोली मारकर जान ले ली। खबर के अनुसार, एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी अपनी कार से अपनी एक सहकर्मी के साथ ऑफिस से अपने घर लौट रहे थे। तभी एक पुलिस कॉन्सटेबल ने उन्हें रुकने का इशारा किया। बताया जा रहा है कि इस पर विवेक तिवारी ने कार रोकने के बजाए उसे दौड़ा दिया। इस पर पुलिस कॉन्सटेबल ने स्थिति को संदिग्ध मानते हुए कार पर फायर कर दिया। पुलिस कॉन्सटेबल द्वारा चलायी गई गोली कार में सवार विवेक तिवारी को जा लगी। इसके बाद विवेक तिवारी को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

वहीं लखनऊ पुलिस का कहना है कि ‘पुलिस को देखकर कार चालक ने भागने की कोशिश की और इसी भगदड़ में कार एक दीवार से टकरा गई। स्थिति को संदिग्ध जान पुलिसकर्मी ने कार पर गोली चला दी। जिससे गोली लगने से कार चालक गंभीर रुप से घायल हो गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल आरोपी पुलिसकर्मी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस घटना की चश्मदीद लड़की से भी पूछताछ कर रही है।’

#WATCH Kalpana Tiwari,wife of deceased Vivek Tiwari says,”Police had no right to shoot at my husband,demand UP CM to come here&talk to me.” He was injured&later succumbed to injuries after a police personnel shot at his car late last night,on noticing suspicious activity #Lucknow pic.twitter.com/buJyDWts5n

— ANI UP (@ANINewsUP) September 29, 2018