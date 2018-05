Anti Sterlite Protests LIVE UPDATES: तूतीकोरीन में अब तक 9 लोगों की मौत, पुलिस झड़प में कई घायल, CM ने की शांति बनाए रखने की अपील

तमिलनाडु में स्टर्लाइट प्लांट के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई तो 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है तथा जानकारी मिलने तक इन सभी की हालत नाजुक बनी हुई है।

