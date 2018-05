Anti-Sterlite protest: कैमरे पर पुलिसवाला बोला- कम से कम एक को तो मरना ही चाहिए

तमिनलाडु के तूतीकोरिन में मंगलवार को वेदांता समूह की कंपनी स्टरलाइट को बंद करने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 11 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को हुए इस हिंसक प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सादे कपड़े पहना एक पुलिसकर्मी बस के ऊपर चढ़कर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तूतीकोरिन के जिस इलाके में प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे थे, उससे कुछ दूरी पर पुलिसकर्मियों ने अपनी गाड़ी रोकी और वहां से लोगों के ऊपर निशाना साधा गया।

सामने आए इस वीडियो में दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी गाड़ी के ऊपर चढ़ा है और राइफल से प्रदर्शनकारियों पर निशाना साध रहा है। नीचे कुछ अन्य पुलिसकर्मी खड़े हैं, जिनमें से कुछ ने बुलेट प्रुफ जैकेट पहनी है तो कुछ खाकी वर्दी में हैं। बस के ऊपर चढ़ा पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में है और वह रायफल से प्रदर्शनकारियों पर निशाना साध रहा है। इसी बीच एक आवाज आती है जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे कैमरे में कैद हो जाती है। कोई जोर से चिल्लाता है, ‘कम से कम एक तो मरना ही चाहिए।’ उसके बाद गाड़ी के ऊपर चढ़ा पुलिसकर्मी फायर कर देता है। इस फायरिंग में कोई मरा या नहीं, इस बात की तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पूरी प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में कुल 11 लोगों की मौत की खबर है।

#WATCH Local police in Tuticorin seen with assault rifles to disperse protesters demanding a ban on Sterlite Industries. 9 protestors have lost their lives. #TamilNadu. (Earlier visuals) pic.twitter.com/hinYmbtIZQ

— ANI (@ANI) May 22, 2018