केरल पहुंचा कठुआ का गुस्सा! दीवारों पर नोटिस- इस घर में छोटी लड़कियां, गेट से बाहर रहें बीजेपी कार्यकर्ता

कठुआ गैंगरेप मामले में केरल में लोगों का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी पर उतर रहा है। कुछ घरों के बाहर ऐसे पोस्टर लगे देखे गए जिनमें बीजेपी का नाम हैशटैग बलात्कारी जनता पार्टी के साथ लिखा गया। अजीब तरीक से चलाए जा रहे इस अभियान में लिखा गया है कि ”इस घर में 10 साल से कम उम्र की लड़कियां हैंं, इसलिए वोट मांगने वाले बीजेपी के उम्मीदवार दूर रहे।” बीजेपी के खिलाफ केरल में विरोध अभियान ऐसे समय जोर पकड़ रहा जब जल्द ही यहां की चेंगन्नूर सीट के लिए उपचुनाव होना है। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक केसरिया धोती पहनने वाले, हाथों में कलावा और माथे पर तिलक लगाकर निकलने वाले बीजेपी समर्थकों या संघमित्रों को जनता के द्वारा खारिज किया जा रहा है। कुछ पोस्टरों में लिखा जा रहा है कि वोट मांगने वाले बीजेपी समर्थक अपने पर्चे बाहर छोड़ दें। खबर लिखे जाने तक यह साफ नहीं हो पाया था कि बीजेपी के इस तरह पुरजोर विरोध करने के इस तरीके के पीछे किसका हाथ है।

“Leave your leaflets outside the gate. Vote-seeking BJP members please do not enter the house, we have under-10 girls”

Malayalis are posting pictures of variants of this poster on Facebook, as a protest against #BalatkariJanataParty and #RapeSevaSangh pic.twitter.com/PGMx50f3Ts

— The Last Caveman (@CarDroidusMax) April 13, 2018