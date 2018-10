सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। खुफिया सूचना के आधार पर पंजाब और जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस की संयुक्‍त टीम ने जालंधर के शाहपुर में स्थित सीटी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड टेक्‍नोलॉजी कॉलेज के हॉस्‍टल में छापा मारा। पुलिसकर्मियों ने कॉलेज के छात्रावास से AK-47, पिस्‍टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किया है। इसके साथ ही इंजीनियरिंग के तीन छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तार छात्र कश्‍मीर के रहने वाले हैं। इनका संबंध अंसार गजवत-उल-हिंद नामक आतंकी संगठन से बताया गया है। जालंधर के पुलिस आयुक्‍त ने बताया कि आतंकी संगठन से जुड़े छात्र 3-4 वर्षों से कॉलेज में पढ़ रहे थे। अंसार उल-हिंद के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस के हाथ कुछ अन्‍य सबूत भी लगे हैं। बताया जाता है कि आतंकी मॉड्यूल में शामिल छात्र हमले की साजिश रच रहे थे। बता दें कि भारत में त्‍योहारों का सीजन आ चुका है, ऐसे में आतंकी हमले की फिराक में हैं। वहीं, सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्‍नी हैं। सभी संदिग्‍धों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

दीपावली में हमले की कर रहे थे तैयारी: गिरफ्तार छात्रों की पहचान जाहिद गुलजार (अवंतीपोरा, श्रीनगर), मोहम्‍मद इदरीश शाह और यूसुफ रफीक बट्ट (दोनों पुलवामा निवासी) के तौर पर की गई है। जाहिद के कमरे से दो AK-47 राइफल और विस्‍फोटक बरामद किया गया। पुलिस की मानें तो गिरफ्तार संदिग्‍ध आतंकी दीपावली के मौके पर आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सुरक्षाबलों की इस संयुक्‍त कार्रवाई के बाद पंजाब पुलिस में हड़कंप है। छात्रों में भी दहशत का माहौल है। पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। गिरफ्तार छात्रों में यूसुफ कुख्‍यात आतंकी मूसा का चचेरा भाई है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में उच्‍च शिक्षा हासिल करने वाले कई कश्‍मीरी छात्रों को आतंकी गतिविधियों में संलिप्‍तता के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है।

In a joint Op. ,Punjab Police&J&K Police has arrested 3 students to bust a terror module of Ansar Ghazwat-ul-Hind, in Jalandhar, recovered one AK-47, one pistol, explosives and arms&ammunition. They had been studying here for last 3-4 years: Commissioner of Police Jalandhar pic.twitter.com/Y9kKD5O017

— ANI (@ANI) October 10, 2018