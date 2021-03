थूक लगाकर रोटी बनाने का एक और वीडियो वायरल, गिरफ्तार किया गया मोहसिन

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि रोटी बनाने से पहले उस पर थूक लगाया करता था। इस खबर के सामने आने के बाद कई लोग हैरान हैं। दरअसल एक सगाई समारोह में यह शख्स रोटी पर थूक लगा रहा था। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई की।

पुलिस जांच करते हुए आरोपी तक पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। आरोपी की पहचान मोहसिन नाम के युवक के तौर पर हुई है। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि घटना का वीडियो वायरल हो गया था जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जांच के बाद पता चला कि वीडियो भोजपुर के दौसा बंजारपुर का है। जहां एक सगाई के मौके पर खाना बनाने वाला ये शख्स तंदूरी रोटी पर थूक लगा रहा था।

वीडियो में जो शख्स थूक लगा रहा है वह मोहसिन नाम का युवक है। जिसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कुबूल किया है। पुलिस ने महामारी एक्ट समेत संबंधित धाराएं लगाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। मालूम हो कि आमतौर पर तंदूर में रोटी बनाने से पहले रोटी पर पानी लगाया जाता है लेकिन आरोपी ने पानी की जगह थूक का इस्तेमाल किया। इसलिए उस पर कार्रवाई की गई।

बता दें कि यूपी के ही मेरठ में कुछ समय पहले ऐसा ही एक मामला सामने आया था। तब पुलिस ने नौशाद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था जो कि रोटियों पर थूक लगा रहा था।

