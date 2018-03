त्रिपुरा में जारी है बवाल, लेनिन की एक और मूर्ति को तोड़ा

त्रिपुरा के बेलोनिया शहर में बुलडोजर की मदद से रूसी क्रांति के नायक व्लादिमिर लेनिन की मूर्ति को गिरा दिया गया। मूर्ति गिराने के दौरान लोग भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे। त्रिपुरा के एसपी कमल चक्रवर्ती के मुताबिक सोमवार को दोपहर 3.30 बजे के करीब बीजेपी समर्थकों ने इसे अंजाम दिया। वहीं त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के बाद से राज्य के कई इलाकों से तोड़फोड़ और हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। अब बेलोनिया में लेनिन की विशाल मूर्ति पर बुलडोजर चलाने के बाद ऐसी ही एक और घटना सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम मोटर स्टैंड इलाके में लेनिन की एक और मूर्ति तोड़े जाने की घटना सामने आई है। हालांकि, ये किसने किया, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन शनिवार को राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद से ही वामपंथी नेताओं और उनके प्रतीकों पर हमले किए जा रहे हैं।

A statue of Vladimir Lenin brought down at Sabroom Motor Stand in #Tripura. pic.twitter.com/JLe3tFwEJO

— ANI (@ANI) March 6, 2018