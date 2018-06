मंगलवार (6 जून) को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 34वीं बरसी है। अमृतसर के मशहूर स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर ऑल इंडिया सिख छात्र संघ मंदिर परिसर में प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यहां खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाए। स्वर्ण मंदिर परिसर में हुए इस प्रदर्शन का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि हाथों में तख्तियां और भिंडारवाला की तस्वीरें लिये यह लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इससे पहले सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने स्वर्ण मंदिर के आसपास तीन हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की है।

इसके अलावा बाईपास, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों सहित शहर में प्रवेश और निकास मार्गों पर भी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। ऐसी उम्मीद है कि यहां लाखों श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इस बीच उग्र सिख संगठन दल खासला ने इस दिन अमृतसर बंद का भी ऐलान किया है। दो दिनों पहले पंजाब के बटाला में पुलिस ने तीन खालिस्तान समर्थकों को गिरफ्तार भी किया है।

#WATCH Amritsar: On anniversary of Operation Bluestar, All India Sikh Students Federation raises pro-Khalistan slogans inside Golden Temple premises.#Punjab pic.twitter.com/nEELgwTGti

— ANI (@ANI) June 6, 2018